Cultuurmakelaar Guido Marchena is samen met de cultuurcoaches van BplusC op zoek naar Leidse makers die gekoppeld willen worden aan zorginstellingen in de stad.

"Kunst is niet alleen esthetisch, het kan ook andere functies hebben en is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving", aldus Marchena. In de Leidse zorgsector is er regelmatig vraag naar kunstenaars en kunstaanbod, maar de verbinding met Leidse kunstenaars wordt niet makkelijk gevonden.

"Met een speciaal 'smoelenboek' van makers die met zorginstellingen willen werken, proberen we daar verandering in te brengen", zegt Marchena. "Als Cultuurfonds willen we de zorginstellingen helpen om met kunstenaars in contact te komen om vervolgens samen te werken."

Het project moet komend najaar van start gaan. Leidse kunstenaars die mee willen werken, kunnen voor meer informatie terecht op de website van het Cultuurfonds Leiden. Eind van de maand komen de profielen van meewerkende makers op de Zorg met Kunst website. Kunstenaars kunnen contact opnemen met cultuurcoach Kevin Jolly via k.jolly@bplusc.nl.