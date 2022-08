Als het aan het bestuur van de Flower Parade Rijnsburg ligt, gaat het bloemencorso zo snel mogelijk ook weer door Leiden rijden. Dat zei voorzitter Dirk Hogervorst vrijdagmiddag bij de opening van het evenement bij Royal FloraHolland waar een internationale gast zijn opwachting maakte voor de officiële openingshandeling. Dat bleek de goedheilig man te zijn die speciaal per vliegtuig uit Spanje was overgekomen.

Vandaag rijden de circa zestig praal- en andere wagens van het corso van Rijnsburg via Katwijk naar Noordwijk. Vrijdagmiddag was de presentatie van de deelnemende voertuigen bij Royal FloraHolland en werden ook prijzen uitgereikt voor onder meer de mooiste en meest innovatieve wagens. Twee per categorie. Eentje van een vakjury en een publieksprijs.

Om de jeugd bij het corso te betrekken was er ook een scholierenwedstrijd georganiseerd. Het mooiste ontwerp maakten leerlingen van de Oranje Nassauschool uit Rijnsburg en die werden door Sinterklaas in het zonnetje gezet.

Corsovoorzitter Dirk Hogervorst sprak de aanwezigen vrijdagmiddag toe en legde uit dat het thema dit jaar niet zomaar 'Feest' is, maar drie keer feest. Allereerste omdat er na drie jaar weer een Flower Parade gehouden kan worden, op de tweede plaats omdat het fleurige evenement 75 jaar bestaat en als derde omdat Unesco de corsocultuur eind vorig jaar inschreef op de Immateriële erfgoedlijst. Unesco oordeelde dat een corso veel meer is dan alleen een optocht. "Het bouwen van de corsowagen en alles wat daarbij komt kijken, is een sociaal en creatief proces waar de hele gemeenschap gedurende een groot deel van het jaar mee bezig is."

De Flower Parade Rijnsburg trok vroeger niet alleen door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk, maar ook door Oegstgeest en Leiden. Halverwege de jaren negentig stopte dat, omdat Leiden niet meer bereid bleek om het corso te faciliteren. Voor zo'n optocht door de stad moeten wegen tijdelijk worden afgezet en daar voelde het toenmalige stadsbestuur niet meer voor. "Jammer", vindt voorzitter Hogervorst dat.

"We willen het corso aan zoveel mogelijk mensen laten zien, dus het antwoord op de vraag of we weer door Leiden zouden willen rijden is volmondig ja."Ook het Leidse publiek mist heet corso, zo blijkt uit de talloze reacties via sociale media. Of de Flower Parade Rijnsburg in de toekomst weer door de Sleutelstad gaat rijden, zal de toekomst uit moeten wijzen. "Aan de kosten kan het niet liggen", denk Hogervorst. "We vragen namelijk geen enkele financiële bijdrage. Alleen de hulp van de gemeente bij het afzetten van de route."