Het water bij speeltuin Vogelenwijk aan de Nachtegaallaan in Leiden is van slechte kwaliteit. Zwemmen of spelen in de waterspeelplaats wordt daarom afgeraden.

"Pech voor de kinderen in de Vogelwijk", meldt de gemeente Leiden, nadat uit analyse van watermonsters bleek dat het wat van slechte kwaliteit is. Er werden teveel enterokokken gemeten. Die bacterie is voor gezonde mensen in principe niet gevaarlijk, maar kan wel problemen veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand. "Mocht je in aanraking komen met het water, spoel dit dan af met water en zeep", waarschuwt de gemeente. De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Die bestaan uit het doorspoelen van het water. Er wordt zo snel mogelijk een herkeuring gedaan.