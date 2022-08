Vanaf maandag gaat het kruispunt van de Sweelincklaan-Debussystraat en de Vijf Meilaan op de schop. Het is het meest onveilige kruispunt van Leiden. Daarom richt de gemeente de kruising opnieuw in.

De werkzaamheden duren tot eind november. Tot die tijd is de kruising afgesloten voor al het verkeer. Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid via de Mozartstraat en Valeriusstraat. Voetgangers tussen de Sweelincklaan en de Debussystraat kunnen de Vijf Meilaan wel oversteken. Ook buslijnen 3 en 5 moeten tijdelijk uitwijken. Lijn 3 rijdt via de Kennedylaan en Brahmslaan en lijn 5 gaat over de Haagweg.

Er komen midden-eilanden op de Vijf Meilaan. Dit moet ervoor zorgen dat automobilisten snelheid minderen voor het kruispunt. Zo ontstaat er ook een middenberm waar overstekend verkeer zich kan opstellen. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de maximumsnelheid in de Sweelincklaan en Debussytraat wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.