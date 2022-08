Supermarkt Dirk in de Merenwijk moet voortaan bij de kassa consequent de boodschappentassen van alle klanten controleren. Dit blijkt uit een reactie van de klantenservice van de supermarktketen op klachten dat klanten selectief gevraagd worden of zij alles op de band hebben kunnen leggen.

"Bij Dirk hanteren we al jarenlang het tassencontrolebeleid. We merkten echter dat onze kassières het moeilijk vonden om te bepalen welke tassen er wel en niet gecontroleerd moesten worden", zegt de klantenservice van Dirk. Daarom is recent besloten dat de controle consequent in alle winkels bij alle klanten moet worden uitgevoerd.

De supermarkt in winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk kreeg opmerkingen over het feit dat niet alle klanten worden gecontroleerd. Zo zou het gevoel ontstaan dat een klant tegenover anderen voor schut wordt gezet en dat Dirk de klant kennelijk wantrouwt en als verdachte van diefstal beschouwt.

Procedure

De klantenservice erkent dat de tasseninspectie als onprettig kan worden ervaren. Volgens het bedrijf is het uitgangspunt dat de controle zo wordt uitgevoerd dat de klant nooit het gevoel krijgt verdacht te worden van diefstal. Daarom instrueert het de kassières om de tassencontrole zorgvuldig, klantvriendelijk en dus ook consequent toe te passen. "De tassencontrole dient bij elke klant uitgevoerd te worden. De vraag of iemand alles op de band heeft kunnen leggen is hier onderdeel van", aldus Dirk.

"Omdat de winkel in de Kopermolen in de Merenwijk van bovenstaande afspraken heeft afgeweken, wordt de kassaprocedure nogmaals met de supermarktmanager besproken," laat de supermarktketen weten.