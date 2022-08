Youp van 't Hek, Jenny Arean, Hans Dorrestijn en Freek de Jonge doen Leiden aan in het nieuwe theaterseizoen dat in september begint. "We zijn heel vereerd dat we zulke grote namen mogen verwelkomen", zegt Monique Aalbers, manager Programma van de Leidse Schouwburg-Stadgehoorzaal na twee jaren met corona-lockdowns en andere beperkingen.

Volgens Aalbers is de Leidse Schouwburg als een warm bad voor acteurs en cabaretiers: "De zaal is niet heel groot, maar wel prachtig, hij omarmt je als het ware. Veel bekende cabaretiers spelen graag in deze oudste nog in gebruik zijnde schouwburg van Nederland. Sommigen namen aan het begin van hun carrière deel aan het Leids Cabaret Festival en komen met elke nieuwe voorstelling graag weer terug."

Muzikaal doet Leiden in het nieuwe seizoen ook stevig mee. Zo staan onder meer De Dijk, Opera Zuid en een Brahms-concert van Johannes Leertouwer met zijn orkest geprogrammeerd. Ook de Leidse zanger Mart Hoogkamer is van de partij. Van klassieke musici hoort Aalbers dat zij erg te spreken zijn over de akoestiek van de Grote Zaal van de Stadsgehoorzaal. De Aalmarktzaal staat bekend als "een perfecte zaal voor kamermuziek".

De programmering steunt volgens haar op een visie op verhalen die de Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal wil laten vertellen. Op basis daarvan spreekt de organisatie musici, impresario's, producenten en gezelschappen aan. "Er komt aanbod voorbij dat bij onze podia past, maar ook vragen we musici zelf soms een concert of een kamermuziekweekend samen te stellen. Zo doen wij ons best om tot een uitgebalanceerd programma met cabaret, toneel, muziek en dans te komen. Dus grote orkesten afgewisseld met kamermuziek en koffieconcerten", zegt Aalbers.

Nieuw publiek

Naast het aantrekken van gevestigde namen is er een streven naar voorstellingen van nieuwe makers. Die spreken vaak een ander, nieuw publiek aan. "We vinden dat nieuw talent zeker een podium verdient en een kans moet krijgen." Daarom is de organisatie het hele jaar in contact met Leidse makers, zoals stadsgezelschap PS/theater en de Veenfabriek.

Actuele thema's worden niet gemeden. Zo brengt Floris van Delft samen met rapper Winne een voorstelling over jongens die op straat hangen en met stenen naar de politie gooien. En Sadettin Kirmiziyüz brengt voor het voetlicht hoe hem steeds zijn biculturaliteit wordt ingepeperd.

Kees van Leeuwen van Theater Ins Blau aan de Haagweg ziet een flink aanbod van actuele thema's: "Makers zijn autonoom in hun keuze van het soort voorstelling die ze gaan maken, je ziet daarin natuurlijk wel altijd terug wat in de maatschappij leeft. We nodigen graag makers uit die al langere tijd meegaan maar de helft van ons programma bestaat uit jonge, relatief onbekende mensen die spannende nieuwe wegen zijn ingeslagen en met wie we zoeken naar een nieuw publiek."

Heftig

Bij Ins Blau brengt de Theatertroep 'een geëngageerde en swingende Brechtiaanse parabel vol humor en moraal, meezingers en achtervolgingen, showballet en urgente thema's als populisme en fake news'. Dilan Yurdakul komt met een heftig poëtisch portret van een jonge Nederlandse vrouw met wortels in Turkije die zich overal verloren voelt en vecht met haar bipolariteit.

Ook voor de kleinere podia begint het werk weer. Zo opent toneelgroep Imperium haar 65e theaterseizoen met 'Ritter, Dene, Voss' van de Oostenrijkse toneelschrijver Thomas Bernhard. Het stuk gaat over drie mensen, een broer en twee zussen die niet met maar vooral niet zonder elkaar kunnen leven. In het Imperium-theater aan de Oude Vest staat voor januari 'Een wankel evenwicht' gepland, in een vertolking van de toneelgroep 'Jonge Leidse'. Het stuk is van de Amerikaanse schrijver Edward Albee, vooral bekend door 'Wie is er bang van Virginia Woolf?'.

Corona

De laatste twee jaar was ook voor theaters getekend door corona en lockdowns. De hoop is dat er nu weer een vol theaterjaar zonder beperkende maatregelen kan worden gedraaid. Monique Aalbers laat weten dat Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal aangesloten is bij de brancheorganisatie voor schouwburgen en concertzalen. "Onderling houden we nauw contact binnen de cultuursector en we volgen het nieuws op de voet. We hebben gemerkt dat we heel veerkrachtig en flexibel kunnen zijn, maar hopen dat lockdowns niet meer nodig zijn", zegt zij. Ook Kees van Leeuwen van Ins Blau hoopt dat. De afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan en vanuit de hele sector zijn plannen opgesteld om bij een eventuele nieuwe golf toch zoveel mogelijk open te kunnen blijven.