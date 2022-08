Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde bij een oversteekplaats op de Leidseweg in Leiden. De fietser is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de auto als de fiets raakte door het ongeval beschadigd.

Het is niet de eerste keer dat er op de Leidseweg, tussen Leiden en Voorschoten, een ongeval plaatsvindt. De afgelopen tijd gebeurde dat al vaker.

De weg gaat daarom ook op de schop. De kruising bij de Groote Vink, Haagweg en Leidseweg wordt vervangen door een rotonde. De Leidseweg wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer, waardoor snel en langzaam verkeer elkaar niet meer kruisen.