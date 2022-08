Door het aanhoudende warme weer is er nu ook blauwalg opgedoken in de Leidse grachten. Dat schrijft Aaf Verkade van Onder water in Leiden op Twitter.

Blauwalg ontstaat als het warm is en er weinig regen valt. De bacterie kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook voor dieren kan het schadelijk zijn.

Blauwalg is soms te zien als een groene of blauwe laag op het wateroppervlak, maar het kan ook in het water zitten zonder dat het zichtbaar is.