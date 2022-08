De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brand aan de Middelweg in Leiden. Op het dakterras was brand in een droge plantenbak ontstaan.

Om toegang tot het pand te krijgen, moest de brandweer een deur forceren. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle. De onderliggende fietsenwinkel heeft enige waterschade opgelopen door het bluswater.

Stichting Salvage is door de brandweer op de hoogte gebracht van de brand. Deze stichting helpt gedupeerden die zijn getroffen door brand, water- of stormschade.