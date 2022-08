De Universiteit Leiden laat de hele zomer doorwerken aan de vernieuwing van Cluster Zuid. Zo heet het deel van de Humanities Campus waar de Universiteit Leiden sinds begin juni aan het renoveren is geslagen. Het gaat daarbij om de panden aan het P.N. van Eyckhof en de Van Wijkplaats. Vanaf de Witte Singel gezien, links van de Universiteitsbibliotheek.

Het is na het P.J. Vethgebouw en het Arsenaal het derde project in de ontwikkeling van de stadscampus voor de Faculteit Geesteswetenschappen (Humanities Campus). De gebouwen zijn de afgelopen twee maanden compleet gestript en worden de komende tijd opnieuw opgebouwd. Het moet resulteren in een modern duurzaam complex dat er van buiten grotendeels hetzelfde uit blijft zien. Dat heeft als belangrijke reden dat het samen met het Matthias de Vrieshof en de Universiteitsbibliotheek een architectonische eenheid vormt. Wel krijgt het gebouw een overkoepelend dak en één duidelijke entree.

Bij de bouw worden zoveel mogelijk onderdelen circulair hergebruikt. De grote betonnen pilaren worden bijvoorbeeld omgezaagd en gaan ondersteboven dienen als dragers voor het nieuwe dak. Dat wordt transparant en groen, waardoor er veel daglicht naar binnen valt. Op het middenterrein is één 'huisje' gesloopt om ruimte te creëren. Dat geldt ook voor het oude dak van het complex. In totaal bestaat Cluster Zuid uit zeven huisjes die met loopbruggen aan elkaar verbonden zijn. In de nieuwe situatie zijn er daar dus zes van over die meer dan in de oude situatie een geheel gaan vormen.

Cluster Noord

De grondige verbouwing moet in 2023 worden afgerond. Het African Study Center, de Universiteitsbibliotheek, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) en het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) vinden er dan onderdak. Het gerenoveerde gebouw telt dan zo'n 700 onderwijs- en zelfstudieplekken. Aansluitend krijgt het Matthias de Vrieshof (Cluster Noord) aan de andere kant van de UB eenzelfde aanpak. Aan de overkant van het water vormen de sloop- en nieuwbouw van het Reuvensgebouw aan de Reuvensplaats en Lipsius Zuid aan de Cleveringaplaats het sluitstuk van de nieuwe binnenstadscampus.