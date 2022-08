De miljoenenclaim die de eigenaar van Danssalon In Casa tegen de gemeente had ingediend, is ook door de Raad van State afgewezen. Dat heeft de hoogste algemene bestuursrechter woensdag laten weten.

De discotheek aan de Lammermarkt sloot eind 2014 de deuren. Dat was volgens de eigenaar niet alleen het gevolg van minder bezoekers maar ook het gevolg van de komst van Gebr. de Nobel. De opvolger van het LVC kreeg subsidie van de gemeente en dat was volgens In Casa oneerlijke concurrentie. De eigenaar diende daarop bij de gemeente Leiden een zogeheten nadeelcompensatie in ter waarde van 2.765.000,00 euro.

Dit werd begin 2018 afgewezen, net als het bezwaar dat In Casa indiende. De eigenaar van de discotheek stapte daarop naar de rechter, maar kreeg ook daar geen gelijk. Ook de stap naar de Raad van State zorgde niet voor een andere uitkomst. De hoogste bestuursrechter bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Ook is bepaald dat college en de burgemeester de proceskosten niet hoeven te vergoeden.