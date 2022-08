Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft weer een nieuwe speler aangetrokken. De 2.06 meter lange Szymon Wojcik heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. De 22-jarige Pool is de tweede buitenlandse aanwinst voor ZZ Leiden deze week. Maandag werd de komst van Erikas Venskus uit Litouwen bekendgemaakt.

Wojcik speelde de afgelopen jaren in de Amerikaanse collegecompetitie. Hij kwam uit voor onder meer Northwest Florida College en voor University of Maryland, Baltimore County. Door zijn resultaten bij de laatste ploeg werd hij opgenomen in het America East All-Tournament Team.

Met de komst van Wojcik telt ZZ Leiden nu zes spelers. De technische staf gaat de komende tijd nog verder met het invullen van de selectie voor het nieuwe seizoen. De winnaar van de BNXT League moet ook nog op zoek naar een nieuwe coach. De Let Roberts Stelmahers, die begin juli door ZZ Leiden Basketball werd gecontracteerd, komt toch niet naar Leiden. Stelmahers heeft een contract getekend bij de Tsjechische landskampioen.