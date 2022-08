Op de Melchior Treublaan in Leiden is woensdagochtend rond 10.00 uur brand ontstaan in de laadbak van een pick-uptruck. Tijdens het bijvullen van de brandstoftank van een sproei-installatie in de laadbak lekte diesel op een heet element van het motortje met een steekvlam als gevolg.

Door de steekvlam raakte een man gewond. Het slachtoffer is bij een aangrenzende woning onder de douche gezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door de brandweer snel geblust.