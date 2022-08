De Leidenaar die eind vorig jaar in zijn buik werd geschoten door een vriend, moet waarschijnlijk zijn hele leven met een stoma rondlopen. Dat bleek dinsdag tijdens de rechtszaak waarbij de verdachte terechtstond.

De Leidenaar lag na het schietincident een maand op de intensive care, waarvan twee weken in coma. Nu, ruim een half jaar later, loopt hij nog altijd moeilijk. Ondertussen wil het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte de cel in hebben.

Het slachtoffer werd op 30 december in zijn eigen huis aan de Haarlemmerweg neergeschoten met een omgebouwd alarmpistool. Volgens zijn vriend, de 34-jarige Leidenaar Osman S., gebeurde dat per ongeluk. S. was bij hem op bezoek en had het wapen naar eigen zeggen in de keukenla gevonden. Hij zou met het wapen hebben gespeeld. "Plotseling hoorde ik een knal, het duurde even voordat ik door had dat er iemand was geraakt", zei de verdachte.

"Ik heb meteen eerste hulp verleend en nadat ik er zeker van was dat de hulpdiensten onderweg waren, ben ik vertrokken." Ook het slachtoffer zelf verklaarde dat hij de verdachte met het pistool zag spelen, maar denkt achteraf toch dat hij met opzet is neergeschoten omdat de verdachte na het schot leek te zijn gevlucht.

Celstraf

Ook de aanklaagster en de rechters vonden het een vreemd verhaal dat je je uit de voeten maakt als je zojuist per ongeluk je vriend hebt neergeschoten die daarbij zwaargewond is geraakt. Maar bewijs voor opzettelijk poging doodslag, zoals ten laste was gelegd, is er niet, gaf de officier van justitie toe. Het OM houdt het nu op schuld aan zwaar lichamelijk letsel en eist tegen Osman S. negen maanden cel.

In het huis van het slachtoffer werden drugs gevonden. Onderzoek aan de telefoon van de verdachte, die pas later kon worden aangehouden, wees volgens de politie uit dat ook de verdachte zich bezighield met drugs. De verdachte ontkent dat overigens. Zijn elf pagina's tellende strafblad laat zien dat hij in ieder geval in het verleden in de weer was met drugs.

Smartengeld

Ook de advocaat van de verdachte vond dat hooguit schuld aan zwaar lichamelijk letsel bewezen kon worden. De raadsman vond de ruim vijf maanden die zijn cliënt al in voorarrest heeft doorgebracht, bovendien wel voldoende straf. Het slachtoffer eist 20.000 euro smartengeld van de verdachte. Over twee weken doet de rechter uitspraak.