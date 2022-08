De Universiteit Leiden adviseert buitenlandse studenten om niet naar Nederland te komen als zij niet de zekerheid van een kamer hebben. Ze krijgen het advies om dan een andere studie of studiestad te kiezen of hun studie uit te stellen.

In Leiden is al jaren een tekort aan huisvesting voor studenten. Universiteiten mogen van de overheid niet investeren in studentenhuisvesting, ze is daarvoor afhankelijk van gemeenten en huisvestingsorganisaties. Voor internationale studenten heeft de universiteit wel afspraken gemaakt met DUWO University Housing over een aantal gemeubileerde kamers waar de studenten gedurende het eerste jaar van hun studie kunnen wonen. Daarna gaan zij terug naar hun thuisland of zoeken zij zelf vervolghuisvesting in Nederland.

Caroline van Overbeeke, woordvoerder van de Universiteit Leiden, laat weten dat de Leidse universiteit de kamernood nadrukkelijk benoemt op haar website en in andere communicatie.

Toename

"Onbegrensde groei van internationale studenteninstroom is niet waar we op uit zijn. We werven wel studenten, in Nederland en in het buitenland, met name om de instroom op peil te houden en de universiteit gezond te houden", zegt Van Overbeeke. De instroom van internationale studenten neemt jaarlijks een beetje toe. In 2017 kwam 17 procent van de nieuwe instroom voor de bachelorfase uit het buitenland, in 2021 was dat 22 procent. Voor de masterfase was dat respectievelijk 28 procent en 31 procent.

In totaal studeerden er in 2021 6891 studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit aan de Universiteit Leiden, dat is zo'n 20 procent van de totale studentenpopulatie van ruim 34.000. Wat de instroom dit jaar is, valt pas rond 1 oktober exact te zeggen. Per saldo lijkt er wel een toename te zijn van het aantal studenten dat niet uit de Europese Unie komt. Daaronder vallen ook Russische studenten. "Zowel Oekraïense als Russische studenten zijn en blijven welkom", aldus Van Overbeeke.

Van internationale studenten aan de Universiteit Leiden wordt niet geëist dat ze Nederlands leren. Ze biedt 16 internationale bacheloropleidingen aan die Engelstalig zijn en vrijwel alle masteropleidingen zijn Engelstalig. De studenten krijgen wel de tip mee om wat Nederlands te leren en zich in de taal en de cultuur te verdiepen. Dat helpt bij het leggen van sociale contacten.

Hogeschool Leiden

Bij de Hogeschool Leiden ligt het anders met internationale studenten. Haar bacheloropleidingen zijn niet in het Engels. Die hebben alleen Nederlands sprekende studenten, maar dat kunnen natuurlijk ook mensen uit een ander land zijn, zegt Jeroen Swillens van de Hogeschool. Deze instelling, met zo'n 12.000 studenten, biedt zeven Engelstalige 'minors' aan, dat zijn specifieke studieperiodes van ongeveer een half jaar.