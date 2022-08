De grondige renovatie van het Van der Werfpark vorig jaar heeft niet op alle punten goed uitgepakt. Omwonenden vinden de gazons en diverse plantenvakken ronduit schraal en dan vooral het perk aan de voeten van het beroemde standbeeld. Dit najaar doet de gemeente een nieuwe poging en daar zijn buurtbewoners blij mee.

Huub Frencken is een van de bewoners die al een tijdlang bij de gemeente aan de bel trekt over het Van der Werfpark. "Het gras is niet overal goed aangeslagen, vooral niet op de schaduwplekken. Wij pleiten ervoor dat de beplanting daar wordt uitgebreid. Lage struiken in plaats van gras. Het zicht wordt daardoor niet belemmerd."

Mouwen

Samen met Eduard Groen en Adri Klaassen heeft Frencken eind juli gepraat met de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de parken. "Daar hebben we eindeloos om moeten zeuren, dat verdient zeker geen schoonheidsprijs", zegt Frencken. "We willen graag in gesprek met de gemeente en we willen zelf ook de handen uit de mouwen steken als het gaat om onderhoud van het park."

De gemeente krijgt in september advies van een onafhankelijk, extern bureau over wat er het beste gedaan kan worden om het gazon te verbeteren, zegt projectleider Michèle Klare van de gemeente Leiden. "Het kan zijn dat er grote graszoden gelegd gaan worden, al dan niet in combinatie met inzaaien, maar dat staat nu nog niet vast. Bij de renovatie stonden we ook voor die keus en toen hebben we gekozen voor inzaaien en dat leek heel goed te gaan.

Maar het park wordt zowel in de zomer als in de winter heel intensief gebruikt." Na de werkzaamheden worden de gazons voor lange tijd met hekken afgezet, zodat het nieuwe gras langer de tijd krijgt om zo goed mogelijk te wortelen. Eind september 2023 worden de hekken in ieder geval verwijderd.

De beplanting rondom het het standbeeld van Van der Werff wordt ook vernieuwd. Ook daar komt een hek omheen om het nieuwe groen te beschermen en de kans te geven goed aan te slaan. "We zetten dan rond het monument voorlopig ook een hek. Net zo'n hek als bij de ingang aan de Doezastraat." Dat hek moet vooral honden uit de perken houden.Hoe lang dat hek blijft staan, is nog niet te zeggen. "Maar indien nodig kunnen we het hek soms even weghalen voor bepaalde evenementen", zegt Klare.

Het beplantingsvak met bodembedekkers onder de bomen langs het Kruithuis wordt iets doorgetrokken richting de Garenmarkt. "Die grote, monumentale bomen zijn heel mooi en die willen we ook zeker behouden, maar het nadeel is wel dat er in de schaduw van zulke bomen niet veel wil groeien", zegt Klare. "Maar we willen wel gras behouden zodat mensen zo het gazon op kunnen lopen. Het moet wel uitnodigend blijven. Ook bodembedekkers slaan niet altijd aan onder een boom. Je kunt het nooit helemaal voorspellen."

Zorgen hebben de bewoners nog wel over ideeën van de gemeente met de bomen in het park, zoals beschreven staat in het beheerplan voor het Van der Werfpark. "De status van dat beheerplan is ook nog wat onduidelijk", zegt Frencken. "In het plan staan niet alleen beheerszaken, maar ook ontwikkelingen in de toekomst. Op zich zijn we er voorstander van dat daar naar gekeken wordt, maar we zouden graag meepraten. Wij pleiten ervoor dat de monumentale bomen in het park als uitgangspunt worden genomen en niet zozeer de contourlijnen uit een historisch ontwerp. Wij vragen de gemeente om mee te bewegen met de natuur in plaats van de natuur in een keurslijf te stoppen van rode lijnen, zoals in hun beheerplan staat beschreven."

Om een meer gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente te worden zijn diverse 'vrienden-van-parken'-organisaties uit de stad zich aan het verenigen. "Ik snap wel dat het voor de gemeente ook niet zo makkelijk is om met al die verschillende clubs in gesprek te blijven. Maar we zijn met bijvoorbeeld de Vrienden van het Singelpark, Vrienden van de Leidse Hout en Vrienden van Cronesteyn in gesprek om meer samen op te trekken. Misschien moeten we ook een Vrienden van het Van der Werfpark oprichten. Lijkt ons een goed punt voor de algemene ledenvergadering van onze wijkvereniging dit najaar."