De verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen (Haarlemmermeer) en de aansluiting met de N14 (in Leidschendam) wordt tot na 2025 uitgesteld. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat geeft er geen prioriteit aan binnen de aanpak van de stikstofproblemen.

Dat staat in een brief van Rijkswaterstaat aan de gemeenteraad van Leiden. "Niet eerder dan in 2025 zal het project weer worden opgestart", zegt Floortje Hanneman, directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. "Het project wordt op korte termijn zorgvuldig afgebouwd, om met een goede basis in de toekomst weer verder te kunnen."

Aan het project waren andere maatregelen gekoppeld, zoals de verbetering van de snelfietsverbinding Leiden-Den Haag en een onderzoek naar locaties voor een mobiliteitshub in de regio Leiden. Ook had de regio zich verbonden om een financiële bijdrage van een half miljoen euro te leveren aan de ecologische verbinding over het Kniplaanviaduct. Dit krijgt nu geen vervolg binnen het project A4 Burgerveen-N14, zegt Rijkswaterstaat.

De leider van het nu uitgestelde project, Sandra van Weyenberg-Quik, stelt vast dat de twee grootste knelpunten op het traject, bij het Ringvaartaquaduct en de verdiepte ligging bij Leiden, voorlopig blijven bestaan. Er worden geen structurele verbeteringen doorgevoerd voor de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A4.

Het uitstel van de bouwhinder geeft omwonenden volgens haar een dubbel gevoel, omdat zij al veel gesprekken hebben gevoerd en uitgebreid hun verhaal hebben gedaan. Die gesprekken stoppen nu voorlopig. Het duurt langer voor omwonenden weten waar ze aan toe zijn, meent Van Weyenberg-Quik. Ze noemt het echter "vrij zeker" dat de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 in de toekomst verbreed gaat worden, maar besluitvorming hierover zal zoals het er nu uitziet niet voor 2025 plaatsvinden.