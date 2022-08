Een kat is maandagavond in de problemen geraakt aan het Simon Vestdijkpad in Leiden. Omstreeks 21.30 uur klom de kat het dak van een woning op en wist er niet meer vanaf te komen.

De gealarmeerde brandweer ondernam een dappere poging de kat van het dak te redden. Blijkbaar maakte dat indruk op het dier en vluchtte het via het schuine dak van de woning naar het dak van een schuur. De kat is daarna in onbekende richting vertrokken.

Het is niet bekend waarom de kat het dak op was geklommen. Mogelijk kreeg het dier maandag te weinig aandacht vanwege internationale kattendag.