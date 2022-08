In shock kwam een vrouw op 30 januari de massageruimte in Voorburg uit rennen met alleen haar handdoek om. De masseur had vooraf gezegd dat het een 'experimentele' massage zou worden, maar niet dat hij daarbij met zijn vingers in haar vagina zou gaan. De 43-jarige Leidenaar stond maandag terecht voor verkrachting en daarnaast ook het heimelijk filmen van meerdere vrouwen tijdens massages.

Het slachtoffer was eerder samen met een vriendin bij de masseur geweest en had nu een appje gekregen of ze misschien wilde helpen bij het uitproberen van een nieuwe, experimentele massage. Die zou een sensueel karakter hebben. Wat exact de bedoeling was, werd niet vooraf overlegd.

Toen de vrouw voelde dat de masseur haar handdoek wegschoof, met zijn vingers bij haar vagina kwam en zelfs naar binnen ging, schrok ze en deed haar ogen open. Ze zag toen pas dat de masseur alleen nog maar zijn onderbroek aan had. Ze riep verschrikt: "Wat doe je?!", greep haar handdoek en rende de massageruimte uit. Op de gang werd ze opgevangen door een vriendin, die later zou getuigen dat de vrouw totaal in shock was.

Gefilmd

De verdachte verklaarde bij de politie dat hij het slachtoffer niet bij haar vagina heeft aangeraakt. Maar op de telefoon is nog wel een appje aan het slachtoffer aangetroffen van na de massage, waarin hij zijn excuses aanbiedt en zegt dat het allemaal miscommunicatie was.

Op die telefoon werden ook filmpjes aangetroffen. Verdachte heeft meerdere keren tijdens een massage vrouwen gefilmd die dan naakt waren en door hem over het hele lichaam werden gemasseerd. Een enkele keer stond de camera gericht op de vagina van een vrouw. Twee van deze vrouwen zijn door de politie achterhaald en hebben ook aangifte gedaan.

Het Openbaar Ministerie neemt het de man kwalijk dat hij het vertrouwen dat de vrouwen in hem hadden, heeft misbruikt. Ook heeft hij zijn beroepsgroep beschadigd. De officier van justitie eiste tegen hem twintig maanden cel waarvan zes voorwaardelijk en een beroepsverbod als masseur van vijf jaar. Verdachte zou zich voor behandeling moeten melden bij de Waag. Daarnaast wil het OM dat verdachte een contactverbod krijgt met de slachtoffers en een schadevergoeding betaalt. Over twee weken doet de rechter uitspraak.