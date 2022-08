Door een technische storing zijn in elk geval de gemeente Leiden en Oegstgeest niet bereikbaar per telefoon. Ook is er geen dienstverlening aan de balies van de getroffen gemeenten nietr mogelijk.

Er wordt gehoopt dat de storing maandagmiddag omstreeks 14.00 uur opgelost is, maar dat is nog onzeker. "Heeft u voor die tijd een afspraak? Bel ons dan morgenochtend via tel. 14071", meldt de gemeente Oegstgeest.