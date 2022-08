Na een melding over rook in het universiteitsgebouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Wassenaarseweg is de brandweer Hollands Midden met meerdere blusvoertuigen naar het gebouw gekomen. Er zou rook zijn gezien in een laboratorium, maar vooralsnog lijkt het niet om brand te gaan.

"Het lijkt te gaan om mistvorming", meldde de brandweer na een eerste onderzoek. Rond 11.45 uur ontdekte de brandweer dat het om een lek in een koelsysteem ging. Dat is uitgezet en de ruimtes waar de mist is ontstaan, worden geventileerd.