Voor de zwemlocatie bij 't Joppe in de Merenwijk wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van blauwalg. Die kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Het is voor het eerst deze zomer dat voor deze plek een waarschuwing geldt.

Ook voor de westoever van de Klinkenbergerplas in Oegstgeest geldt nog steeds dat zwemmers rekening moeten houden met de aanwezigheid van de giftige algen.

Blauwalg is soms te zien als een groene of blauwe laag op het wateroppervlak, maar het kan ook in het water zitten zonder dat het zichtbaar is.