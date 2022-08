De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp (RKC) onderzoekt de komende tijd welke uitgangspunten de gemeente Leiden hanteert bij het aanleggen van perken en plantvakken in de stad.

Er komen regelmatig nieuwe perken en plantvakken bij in Leiden. Die moeten bijdragen aan de klimaatadaptatie. De RKC gaat in een kortdurend focusonderzoek op een rij zetten met welke uitgangspunten de gemeente de keuzes maakt voor de inrichting van die perken. Welke planten komen erin en hoe gaat het op langere termijn met die planten.

Hoofdvraag die de RKC over het Leidse beplantingsbeleid beantwoord wil zien is in hoeverre de gemeente Leiden rekening houdt met hoe de groene vakken eruit (gaan) zien en hoeveel onderhoud er nodig zal zijn.

Voor het onderzoek dat de rekenkamercommissie in eigen beheer uitvoert, wordt de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van de Tuin van Noord nader bekeken. Er wordt daarvoor een onderzoeksjournalist aan het werk gezet.