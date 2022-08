Jaarlijks overlijden er gemiddeld twintig personen in de Zuid-Hollandse wateren en daarmee staat de provincie op een discutabele tweede plek. Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties kan zich er boos over maken. "Het is onacceptabel dat er in ons land een soort van maatschappelijke acceptatie is dat er landelijk tachtig tot honderd inwoners per jaar verdrinken." Hij wil dat mensen zich meer bewust worden van de risico's.

Volgens Korte is het verdrinkingscijfer al lange tijd hetzelfde. "Sinds de jaren negentig verdrinken er tussen de tachtig en honderd personen in natuurwater. Het cijfer is dus al dertig jaar stabiel te noemen", legt hij uit aan Omroep West. "Soms is er een uitschieter naar boven, zoals in 2020. Toen telden we landelijk 107 verdrinkingen. Waarschijnlijk komt dat door de mooie zomer en doordat veel Nederlanders tijdens de coronapandemie vakantie vierden in eigen land. Er was dus een grotere toestroom naar de zwemlocaties."

Afgelopen woensdag was het alle hens aan dek voor de hulpdiensten. Zo werd voor de kust van Katwijk korte tijd een vijfjarig meisje vermist. Haar luchtbedje dreef toen in de branding. Al vrij snel kwam het bericht dat zij veilig bij haar moeder op het strand zat. Iets later rukten hulpdiensten massaal uit voor het redden van twee zwemmende vrouwen bij Katwijk, waarvan er één korte tijd buiten bewustzijn was.

De dames van buitenlandse komaf konden niet goed zwemmen en zijn het strand opgeholpen. De twee zijn bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Tot slot was er nog een reddingsactie voor de kust van Noordwijk, ter hoogte van het Langevelderslag. Op zee, op het strand en vanuit de lucht werd door een groot aantal hulpdiensten naar een zwemmer gezocht. Hij kon uiteindelijk zelf uit het water komen en maakt het goed.

Korte benadrukt dat de verdrinkingen niet alleen plaatsvinden bij de kust. "Het gaat vaak over de zee en de kust. Maar een groot aantal verdrinkingen vindt plaats in het binnenland, zoals in rivieren, meren, plassen en andere recreatieplekken." Dat er ieder jaar nog zoveel mensen komen te overlijden in natuurwater, vindt Korte eigenlijk niet kunnen. Korte wil dat cijfer dan ook zo snel mogelijk naar beneden krijgen. "Het is moeilijk om dit probleem op te lossen, maar mijn missie is om het patroon te doorbreken."

Om het probleem op te lossen, moeten mensen volgens Korte meer gaan beseffen dat het water altijd risico's met zich meebrengt. "Mensen denken vaak toch dat het water vriendelijk, leuk en gezellig is. Maar daarbij moeten ze zich ook bewust zijn van het feit dat natuurwater heel gevaarlijk kan zijn en dat het eigenlijk binnen drie tot zes minuten helemaal verkeerd kan gaan", zo vertelt hij.

"Mensen overschatten soms hun zwemvaardigheden als ze in het water zijn. Dus bereid je goed voor en zorg dat je de vaardigheden onder controle hebt", benadrukt Korte. "Ik vergelijk het ook wel eens met mensen die gaan wintersporten. Die zorgen voor de juiste kleding, een helm, volgen nog een paar skilessen en weten hoe het zit met lawinerisico's. Dat zou eigenlijk ook moeten gebeuren als mensen gaan zwemmen. Los daarvan blijft de reddingsbrigade natuurlijk ook heel belangrijk", voegt Korte toe.

Volgens Korte is er ook voorlichting nodig voor specifieke doelgroepen. "De laatste jaren zien wij dat vooral mensen met een niet-Westerse achtergrond overlijden door verdrinkingen. Dat cijfer stijgt ook steeds meer. Dus specifieke voorlichting en bewustwordingscampagnes zijn echt nodig", zegt hij.