De jaarlijkse Zomerschool van JES Rijnland draait om samenwerken, ontdekken en zelf doen. Dat geldt voor het maken van de logo's op hun T-shirts tot de afsluitende presentatie voor de ouders in Rijksmuseum Boerhaave. Het thema was water. De kinderen zochten in slootwater naar beestjes en maakten van vies water weer schoon water.

Dertig kinderen deden dit jaar mee aan de Zomerschool die JES Rijnland al sinds 2012 elke zomervakantie organiseert. "We hadden zelfs nog een wachtlijst, dus het was een groot succes", zegt Zeynep Uslu van JES Rijnland, "we kijken er met veel plezier op terug." En ook alweer vooruit, want in 2023 moet er weer een Zomerschool komen en Uslu heeft nog wel een wens. "Ik wil dan graag zes weken in plaats van twee. Maar daar hebben we wel extra geld voor nodig."

Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Onderwijs en Jeugd) was zelf aanwezig bij de afsluitende presentatie. De kinderen lieten hun eigen ontwerpen zien hoe je water van beneden naar boven kunt krijgen. Met hijskraan, lopende band of een waterrad. "Ik denk dat dit een goede aanvulling is voor het leren gedurende het schooljaar. Het is leuk om te zien dat ouders en kinderen zo enthousiast zijn dat ze tijdens de vakantie naar zomerschool komen. Dit zijn ervaringen die je je hele leven meeneemt."

JES Rijnland organiseert de Zomerschool samen met Rijksmuseum Boerhaave. Voor docent Gerolf Heida is het de tweede keer dat hij meedoet. "Het thema water past goed bij Boerhaave. We hebben allerlei opstellingen en natuurlijk de waterspeelplaats. En water is altijd actueel, vorig jaar hadden we die overstromingen in Limburg en dat was natuurlijk heel naar en dit jaar kreeg ik ineens allemaal pushberichten dat we een watertekort hebben in Nederland."

De kinderen zijn zelf ook enthousiast over hun Zomerschoolweek. "Ik wist niet dat je zelf vies water zo schoon kon maken", vertelt de tienjarige Bilal. Hij kwam dit jaar voor het eerst, helemaal vanuit Katwijk. "Ik wist niet eens dat mijn moeder mij had opgegeven. Maar ik vond het meteen leuk. Ik wil volgend jaar wel terugkomen."

Norine, ook tien jaar, kwam dit jaar ook voor het eerst. "Mijn broer had al eens meegedaan, daarom wilde ik het ook." Samen met haar groepje maakte ze een hijskraan, maar dat was niet altijd even makkelijk. "We moesten het soms zoo snel doen, dat was wel even stressen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt." Ook Norine komt volgend jaar weer naar de Zomerschool van JES Rijnland.