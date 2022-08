De voormalige bed-bad-broodopvang aan het Maansteenpad gaat opnieuw dicht. Stichting De Binnenvest ving er sinds de uitbraak van de coronapandemie dak- en thuislozen op. Het gebouw kwam in mei 2020 vrij, toen de inmiddels opgeheven Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden op last van de gemeente moest stoppen met het huisvesten van vluchtelingen zonder papieren.

Omdat de opvanglocatie van De Binnenvest in gebouw Nieuwe Energie aan het Papegaaisbolwerk tijdens de pandemie te klein was om alle bewoners op veilige afstand van elkaar op te vangen, werd een deel van de bewoners ondergebracht in het gebouw aan het Maansteenpad.

"Met het aflopen van de coronamaatregelen is met Stichting De Binnenvest afgesproken dat de tijdelijke locatie niet langer voor dit doeleinde gebruikt zal worden", zo laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd aan Sleutelstad weten. Het pand krijgt binnenkort een nieuwe invulling. "Zodra daar meer over bekend is, laten we dat weten en worden ook de buurtbewoners geïnformeerd." Volgens een van de laatste bewoners die de opvanglocatie vandaag moest verlaten, komen er in het pand 'probleemjongeren'.

De meeste bewoners van het Maansteenpad zijn de afgelopen maanden deels uitgestroomd naar passende woonsituaties binnen de regio Holland Rijnland, zo meldt de gemeente nog. "Voor enkele personen betekent het dat zij op dit moment in gebouw Nieuwe Energie aan het Papegaaisbolwerk zullen worden opgevangen."