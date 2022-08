Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Leiden. Het ongeval vond plaats toen de automobilist een parkeervak uit wilde rijden in de Marnixstraat.

De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht door de ambulance. Tijdens de afwikkeling van het ongeval sloot de politie de Marnixstraat enige tijd af.