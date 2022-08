Even bijkomen, een luisterend oor, structuur en gezelligheid. Het nieuwe Respijthuis van Lumen Holland-Rijnland biedt het allemaal. Een mooie plek ook voor wie vrijwilligerswerk zoekt. En vrijwilligers heeft teamleider Frouke Lampe nog wel nodig voor deze 'herstelherberg'.

Op vrijdag 16 september opent Respijthuis Leidse regio zijn deuren aan de Hooigracht 12. Het moet een feestelijke opening worden met hopelijk de burgemeester, vertelt Frouke Lampe. "Vanaf maandag 19 september kunnen de eerste gasten komen logeren. Wij hopen dat deze herstelherberg, zoals wij het noemen, een begrip wordt in Leiden. We zoeken nog vrijwilligers en in augustus staan er voor hen drie bijeenkomsten gepland om kennis te komen maken. Op maandag 8 augustus (19.30 uur), vrijdag 19 augustus (14.00 uur) en woensdag 31 augustus (10.30 uur)."

De afgelopen maanden is er verbouwd om bijvoorbeeld te voldoen aan alle brandveiligheidseisen, om twee badkamers te maken en een huiskamer met een kleine keukenvoorziening. "Echt koken gaan we beneden doen, maar hier kun je wel koffie en thee zetten en een ontbijtje klaarmaken", zegt Lampe. In de woonkeuken staat een grote eettafel met aan een kant een bank en aan de ander kant stoelen. In de hoek een ruime zitbank. "We hebben plaats voor vier gasten."

Het Respijthuis is beschikbaar voor mensen met bijvoorbeeld psychische klachten of een verslavingsachtergrond, de doelgroepen van Lumen Holland-Rijnland. "Maar het is geen crisisopvang", zegt medewerker Jack de Graaf. "En ook geen dak- en thuislozenopvang of verslavingskliniek. Mensen moeten wel een woonplek hebben. Het is bedoeld voor mensen die merken dat ze een beetje afglijden en die een opname willen voorkomen. Of mensen die vanuit een behandelingskliniek naar huis gaan en voor wie die overgang te groot is."

Naast Lampe en De Graaf zijn er nog twee betaalde krachten die samen ervoor zorgen dat er zeven dag in de week iemand aanwezig is van 10.00 tot 18.00 uur. Daarnaast helpen vrijwilligers bij de ondersteuning van de gasten. "We hebben elke dag drie diensten als het ware, dus we zijn op zoek naar zo'n twintig vrijwilligers", zegt Lampe.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze er minimaal een dagdeel per week zijn, maar vaker mag natuurlijk ook. Ze zijn er om te luisteren naar de verhalen van de gasten, samen een spelletje te doen of wellicht eens een wandeling maken of even naar de supermarkt. "We denken aan mensen die zelf ervaring hebben met psychische klachten of een opname in de psychiatrie, of dat wellicht in hun naaste omgeving hebben meegemaakt", zegt Lampe. "Verder zijn studenten social work en psychologie ook van harte welkom. En mensen kunnen allerlei opleidingen, cursussen en workshops volgen binnen Lumen. Je kunt je hier echt ontwikkelen. Het is een hele fijne plek om vrijwilligerswerk te doen."

Zo is De Graaf ook aan zijn baan bij het Respijthuis gekomen. "Ik ben lang verslaafd geweest. Ik had te maken met een vervelende echtscheiding, mocht lang mijn kind niet zien. Een paar jaar geleden ben ik als vrijwilliger begonnen in het Respijthuis in Alphen aan den Rijn. Nu heb ik betaald werk. Ik wil mijn eigen ervaringen inzetten om andere mensen te helpen. Ze een spiegel voor te houden en een andere richting op te wijzen. Ik volg nu een thuisstudie om ervaringswerker te worden. Want naast mijn eigen ervaringen in de verslavingszorg, wil ik ook meer kennis opbouwen over andere problematiek."

Naast de woonkeuken en badkamers zijn er vier gastenkamers, elk met een eigen thema. "We hebben gekozen voor de vier elementen: water, lucht, aarde en vuur", zegt Lampe. "Gasten kunnen een voorkeur opgeven." Die gasten mogen maximaal twee weken blijven logeren. En er kan ook af en toe iemand alleen overdag aanschuiven. "We bekijken een beetje hoe dat gaat", zegt Lampe, "we willen niet dat het te druk wordt."

Het Respijthuis is gevestigd bovenin het pand van Lumen Holland-Rijnland aan de Hooigracht. "Het Respijthuis heeft een eigen opgang, dat geeft wat meer privacy", zegt Lampe, "en een dakterras met het mooiste uitzicht van Leiden op de Hooglandse kerk." Het is wel een flinke klim naar boven, zo ervoer ook De Graaf. "Ik heb de afgelopen dagen vaak op en neer gelopen met allerhande spullen. Ik denk dat mijn conditie met sprongen vooruit gaat."

Een Respijthuis is nadrukkelijk geen behandelingsplek. "Mensen hoeven hier niets, als iemand eerst een paar dagen veel wil slapen en alleen zijn, is dat prima", zegt Lampe. "Maar we laten niemand aan zijn lot over. We kloppen af en toe op de deur en proberen in gesprek te komen. Vaak vinden mensen het ook heerlijk om gewoon mee te draaien in het ritme. Dat ze even niet zelf hoeven te beslissen wat ze gaan koken. Het is een plek om op adem te komen. Dat kan de naaste familieleden of vrienden van onze gasten ook een adempauze geven, maar het Respijthuis is er in eerste instantie voor de mensen zelf."