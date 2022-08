De Milieustraat in Oegstgeest is op maandag 15 en dinsdag 16 augustus de hele dag gesloten. Oorzaak is een keuring van het wegdek van de gemeentewerf aan de Haarlemmerstraatweg 30.

Vanwege de aard van het terrein is het belangrijk dat het wegdek van de milieustraat aan strenge eisen voldoet. Zo is het beton in het wegdek bijvoorbeeld vloeistofdicht gemaakt zodat gemorste vloeistoffen niet in de bodem kunnen doordringen. Het wegdek wordt elke paar jaar onderzocht, gekeurd en waar nodig meteen hersteld. Daarvoor is het dus nodig dat de milieustraat twee dagen dicht blijft. Op woensdag 17 augustus is iedereen vanaf 8.00 uur weer welkom.