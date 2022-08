Waar de gemeente meerdere zoektochten moest ondernemen om kunstenaar Jacob Meijer te vinden, lukte het de Facebook-volgers van de gemeente Leiden donderdag binnen drie kwartier om de contactgegevens van de kunstenaar via internet te achterhalen. Meijer maakte in 1970 het beeld dat voor het Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan staat. Het kunstwerk wordt in 2023 […]

Meijer maakte in 1970 het beeld dat voor het Vijf Meibad aan de Boshuizerlaan staat. Het kunstwerk wordt in 2023 verplaatst naar het nieuwe indoor sportcentrum aan de Telderskade. Volgens de gemeente is het gebruikelijk om om in zo’n geval contact te zoeken met de desbetreffende kunstenaar.

Een volger liet weten slechts twee minuten nodig gehad te hebben om de website van kunstenaar te vinden. Ook een andere gebruiker was van mening dat de gemeente niet echt zijn best heeft gedaan. “Ik had hem ook binnen één seconde gevonden op de website van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD).”