De eerste aflevering van een nieuw seizoen van ‘Denkend aan Holland’ is donderdag goed van start gegaan met bijna twee miljoen kijkers. Die zagen André van Duin en Janny van der Heijden door Leiden en omgeving varen.

Met een sloep voer het populaire duo door het centrum van Leiden. Ze gingen aan boord bij de Hortus Botanicus, waar ooit de eerste tulp is geplant. Onderweg passeerde het duo de viskar van Abdullah, een bijzonder draaiorgel en talloze uitdagende bruggen. Ook bij 'De Grachtwacht' in de Marebrug houden Janny en André even stil. In dit brugwachtershuisje coördineren biologen Auke-Florian Hiemstra en Liselotte Rambonnet hun strijd tegen plastic in de Leidse grachten.

Vervolgens stapten Janny en André over op hun vertrouwde boot, de Pollux, en werd koers gezet richting de Kagerplassen. Daarna koerste het duo naar Katwijk aan Zee en werd teruggeblikt op een geslaagde tocht.

De aflevering is terug te zien via NPO Start.