In Park de Houtkamp bij de speeltuin in Leiderdorp gaan wetenschappers zaterdag de samenwerking aan met niet-wetenschappers. Het is dan namelijk Citizen Science dag. "Wetenschap is voor iedereen en op 6 augustus wordt in diverse burgerwetenschapsprojecten in en rond Leiden iedereen een wetenschapper", aldus de organisatie.

Er worden verschillende projecten uitgevoerd zoals het in kaart brengen van de oevervegetatie met de 'Oeverplant Check'. Biodiverse hotspots worden ontdekt met behulp van de Leiden 2022 Bioblitz op Waarneming.nl In de vijver van Park de Houtkamp worden de verschillende waterdiertjes gevangen en geteld. Ook wordt uitgelegd hoe de kwaliteit van het water in stadsvijvers kan worden verbeterd.

In een ander project wordt onderzoek gedaan naar geluidsoverlast en lichtvervuiling en wordt uitgelegd hoe deelnemers hun waarnemingen kunnen delen. Ook thuis kan de niet-wetenschapper een bijdrage leveren aan de wetenschap. "Vanachter de eigen computer help je astronomen met onderzoek naar het universum."

Iedereen die mee wil doen aan de Citizen Science dag kan zaterdag 6 augustus terecht van 11.00 tot 16.00 uur in Park de Houtkamp in Leiderdorp.