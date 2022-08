Vanaf september wil Libertas Leiden alleen nog maar werken met vaste krachten. De inzet van uitzendkrachten en zzp'ers zou ten koste gaan van de kwaliteit van zorg en de vaste krachten te veel energie kosten. Ook wil Libertas geen onnodig geld meer uitgeven aan uitzendbureaus en ander extern personeel. Bij de zorginstelling werken zeshonderd mensen. Libertas biedt onder meer thuiszorg aan in Leiden.

"Radicaal Vernieuwend Personeelsbeleid", noemt Benjamin Martens, bestuurder bij Libertas Leiden de nieuwe plannen. "We willen onze vaste, vertrouwde krachten beter belonen. Zo investeren wij in elkaar en in een duurzame toekomst voor de organisatie, alle collega's en onze zorg- en dienstverlening in Leiden. Maar het zal ook een pittige tijd worden om al het werk met onze vaste collega's georganiseerd te krijgen."

De zorgorganisatie wil alleen verder met werknemers die zich verbinden aan de organisatie en de 'identiteit' van Libertas Leiden. Door de inzet van uitzendkrachten en zzp'ers in de zorg kan de kwaliteit van zorg niet worden gehandhaafd. Bovendien ziet Libertas dat zzp'ers onnodig risico lopen, omdat ze vaak onvoldoende verzekerd zijn, geen pensioen opbouwen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden missen.

Eind augustus organiseert Libertas Leiden samen met haar cliëntenraad een informatiebijeenkomst voor cliënten en mantelzorgers in de thuiszorg. Martens zal de aanwezigen dan verder bijpraten over het nieuwe personeelsbeleid van Libertas en de gevolgen daarvan voor personeel en cliënten. De zorgorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de toenemende druk op de ouderenzorg.