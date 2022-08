Het bestuur van de stichting Rotary Leiden Helpt heeft de goede doelen bepaald voor de komende editie van de Rotary Santa Run die op donderdag 15 december wordt gehouden.

De afgelopen periode konden organisaties zich melden. Dat resulteerde in nogal wat verzoeken, laat voorzitter Anita America aan Sleutelstad weten. “Daarom gaat we naast drie ‘hoofd goede doelen’ ook nog enkele kleinere wensen vervullen.”

Die grote goede doelen waarvoor in december geld wordt opgehaald zijn de Voedselbank Leiden e.o., de stichting Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp en Make-A-Wish regio Duin- en Bollenstreek/Leiden.

Extra doelen

De kleinere goede doelen zijn de stichting Lumen Holland/Rijnland. De organisatie biedt een veilige en tijdelijke logeerplek aan mensen die te maken hebben met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Lumen krijgt kringloop- en marktplaatsspullen om kamers in te richten voor het Respijthuis waarmee Lumen van start gaat in het pand aan de Hooigracht in Leiden.

Basalt Leiden krijgt voor de kinderrevalidatie enkele Matrix Frames met doeken naar keuze voor de inrichting van wachtkamers voor kinderen. Derde kleinere goede doel dat de organisatie heeft uitgekozen is het Noyana Zingen-voor-je-leven koor. In het koor zingen mensen die zelf of in hun omgeving met kanker zijn geconfronteerd. Waarschijnlijk komt het koor ook zingen tijdens de Rotary Santa Run Leiden.