Het zwemwater wordt op steeds meer plekken slechter, zo laat Hoogheemraadschap Rijnland weten. Sinds juli geldt de zogenoemde Klimaatbestendige Wateraanvoer. Dat houdt in dat zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar West-Nederland wordt gepompt.

Verder wordt er bespaard op zoet water en kan het gebied niet meer worden gespoeld, waardoor blauwalg toeneemt. Er worden daardoor steeds meer zwemwaterlocaties afgekeurd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd in Leiden, raadt zwemliefhebbers aan om op zwemwater.nl te kijken op welke plekken nog veilig in natuurwater kan worden gezwommen.

Nederland is opgeschaald naar het zogenoemde niveau 2 en heeft officieel te maken met een watertekort. De opschaling betekent dat de verdeling van het zoete water landelijk wordt bekeken. De waterbeheerder van Rijnland zit al een aantal weken in fase 2 van het eigen 'Calamiteitenbestrijdingsplan Droogte'. Volgens hem is er een aanhoudende hoge watervraag in ons gebied.

Verzilting

"Wij proberen al weken met kunst- en vliegwerk de boel zoet te houden", zegt René van der Zwan, adviseur Droogte van Rijnland. "Het is het belangrijkste om de dijken goed te houden en de aanvoer van zoet water van elders moet verzilting tegengaan."

Het openen van sluizen wordt beperkt. Vanuit de Noordzee, maar ook vanuit de grond rukt zout water op door het tekort aan zoet water. Zout water is schadelijk voor agrarische gewassen en de natuur. Het kost ook meer moeite om drinkwater te maken van zout water.

Er zijn geregeld inspecties van dijken en kades. De droogte kan leiden tot scheuren of gaten.