Demi van Kampen en Lucas Frantzen uit Leiden zijn vandaag met de rest van hun team vertrokken naar Zuid-Afrika voor hun deelname aan de Sasol Solar Challenge. Die zonnerace wordt gehouden van 9 tot en met 16 september.

De studenten uit Delft werden op Schiphol uitgezwaaid door hun strategisch coach Marc Lammers. De komende maand bereidt het team zich voor op alle mogelijke obstakels die zij kunnen tegenkomen in de race van Johannesburg naar Kaapstad.

Voor de studenten uit Delft is de komende race extra spannend, want zij verschijnen dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het Solar team met een eigen gebouwde motor aan de start. De nieuwe motor kan tot twee keer zoveel vermogen leveren met hetzelfde gewicht en is efficiënter dan de eerdere motoren. Het team heeft er vertrouwen in dat ze na een aantal zware jaren, waarin de auto onder andere volledig uitbrandde, dit jaar weer de eerste plaats voor Nederland veroveren.

Sasol Solar Challenge

De Zuid-Afrikaanse Sasol Solar Challenge is een tweejaarlijkse zonnerace van Johannesburg naar Kaapstad. Dit jaar gaan teams van over de hele wereld de strijd aan om deze achtdaagse race te rijden zonder ook maar een druppel brandstof te gebruiken. De Sasol Solar Challenge is uniek vanwege de wisselende weersomstandigheden en een hoogteverschil van bijna 2.000 meter. Voor de gloednieuwe technologie in de zonneauto's is dit de ultieme test.

Uitdaging

De race in Zuid-Afrika is niet alleen op technologisch vlak een uitdaging. Ook mentaal vraagt de race veel van zijn jonge deelnemers. Een team van elf studenten van de TU Delft werkt in een jaar tijd toe naar het moment van de race. Daarin werden zij ook dit jaar weer begeleid door strategisch coach Marc Lammers. Hij noemt het bijzonder om te zien hoe gemotiveerd de studenten zijn. "Een jaar lang zetten deze studenten hun studie stop om zich fulltime te kunnen concentreren op de race. Ieder teamlid heeft daarin zijn eigen rol. Ik vind het gaaf dat ik ze ook dit jaar weer heb mogen begeleiden."

In verschillende sessies hielp Lammers met de teambuilding en het prioriteren. Ook bij lastige keuzes, zoals gaan voor de zelf ontwikkelde motor, staat Marc het team bij. "Hopelijk gaat dat ervoor zorgen dat we dit jaar weer als winnaar over de streep komen."

Verkennen

In de periode tot de race hebben de studenten hun handen vol aan de voorbereidingen. Zo gaan ze onder andere de route verkennen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Van Kaapstad naar Johannesburg dus. Vlak voor de start volgt dan nog de scrutineering en kwalificatie. Net als bij een formule 1-race wordt de auto dan gekeurd en moet het team een goede startplek veroveren. "Daarbij proberen we de balans te vinden tussen het sparen van onze krachten en het veroveren van een plek vooraan de startlijn", vertelt Lucas. "Maar ongeacht onze startpositie, de race gaat hoe dan ook spannend worden."