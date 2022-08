Het idee werd in 2017, toen de eerste editie van Drijvend Leiden werd aangekondigd, al positief ontvangen door vele Leidenaren die zichzelf al in de stralende zon zagen ronddobberen in de grachten en singels. Toch is het er na al die jaren nog steeds niet van gekomen.

Dat eerst jaar bleek een gevalletje van boter en vis. Ondanks de enthousiaste reacties werden er te weinig kaartjes verkocht om het evenement te organiseren. Dat heeft vooral te maken met de kosten die zijn gemoeid met veiligheidsmaatregelen.

Organisator Koen ten Haken hoopte destijds een jaar later alsnog met zijn drijvende evenement Leiden te veroveren, maar het kwam er ook in 2018 niet van. Later slokte andere werkzaamheden teveel tijd op en zorgde corona voor het op de lange baan schuiven van het evenement.

Zou het er ooit nog van komen? "Geloof het of niet, maar we hebben het er toevallig gisteren nog over gehad", laat Ten Haken weten. "Het is even blijven liggen, maar ik ga zeker voor 2023 een vergunning aanvragen en kijken wat we kunnen met drijven door het centrum."

Wordt dus vervolgd!