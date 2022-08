Een aannemer heeft woensdag het asfalt van de fietspaden bij de rotondes op de Haagse Schouwweg verruwd vanwege verschillende valpartijen door glad asfalt in de afgelopen periode. Enige tijd terug is het asfalt ook al op een speciale wijze gereinigd om de gladheid te verhelpen. Die poging had onvoldoende resultaat.

De gladheid op het fietspad is volgens de gemeente mogelijk ontstaan doordat bij extreme hitte de stof bitumen omhoog komt uit het asfalt. Als dit daarna nat wordt vanwege het 'koelwater' van de Haagsche Schouwbrug, wordt de weg glad. Het probleem van gladheid speelt ook op de hoek van de 2e Binnenvestgracht en de Steenstraat. Ook hier is woensdag een aannemer aan de slag gegaan om het asfalt te verruwen. "De kleur van het asfalt maakt niet uit of het al dan niet glad is", licht een woordvoerder van de gemeente toe. "Rood asfalt op fietspaden komt doordat er een extra stofje in het asfaltmengsel wordt gevoegd dat de rode kleur aan het asfalt geeft." In Leiden is gebruikt gemaakt van verschillende soorten mengsels die zijn toegepast naar omstandigheden zoals soorten en hoeveelheid verkeer. Maar ook onder andere wind, schaduw, zon en water hebben effect op asfaltmengsels. "Het probleem dat zich nu met dit mengsel voordoet, hoeft zich op een andere plek niet automatisch ook voor te doen. Het ligt dus niet per definitie alleen aan het type asfalt", aldus de woordvoerder.