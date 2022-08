Het IVN, voluit Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, zoekt in de Leidse regio jonge vrijwilligers om te helpen bij de aanleg van minibosjes, het bouwen van insectenhotels en het doen van klussen in buurtparken. Het doel van IVN: zorgen voor meer groen in de stad en daarmee bijdragen aan meer biodiversiteit. De IVN Stadsvergroeners komen in het weekend regelmatig bij elkaar en gaan dan gezamenlijk aan de slag.

De IVN Stadsvergroeners bestaat uit een team van jongvolwassenen. In Zuid-Holland planten ze tiny forests (minibosjes) aan, maar organiseren ze ook andere natuurklussen, workshops en buitenactiviteiten. Ze helpen bij burgerinitiatieven om buurten te vergroenen en ook bij het bijhouden van dat groen. Voorbeelden zijn onderhoudsklussen op groene schoolpleinen en de aanleg van groene geveltuintjes en boomspiegels. Om mee te helpen heb je geen opleiding nodig. "Het is leuk om met gelijkgestemden samen te komen en buiten aan de slag te gaan om bij te dragen aan de biodiversiteit in de stad", zegt Mark van der Kolk, lid van het Kernteam van de IVN Stadsvergroeners. "Het is laagdrempelig, vrijblijvend en bovenal erg gezellig. En wij vinden het erg belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering en de toename van biodiversiteit." Aanmelden kan via de website van het IVN. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden