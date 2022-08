De politie in Leiden heeft meerdere meldingen binnengekregen over gebakken sponzen die zijn neergelegd in het Roomburgerpark. Hondenbezitters worden daarom gewaarschuwd om extra alert te zijn. Vorig jaar kreeg de politie soortgelijke meldingen. Ook toen lagen er sponzen in het park in de Professorenwijk.

"Pas op voor uw honden!" meldt de politie via sociale media. "Deze sponsjes worden opgegeten door de honden en dit kan fataal zijn." Er zijn overigens nog geen gevallen bekend dat honden daadwerkelijk ziek zijn geworden. Wie sponsjes in het park aantreft, wordt gevraagd om dat te melden bij de politie via 0900 88 44. Wie iemand betrapt op het neerleggen van de sponsjes in het park, moet meteen 112 bellen. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden