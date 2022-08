Het Openbaar Ministerie heeft het voorarrest van een 33-jarige Rotterdammer met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van het schieten op een woning aan de Sparrenrode in de Leidse Merenwijk.

Het onderzoek naar het schietincident van 7 juli is volgens een woordvoerder van het OM nog steeds gaande. Daarom kan er niet worden ingegaan op inhoudelijke vragen over het strafrechtelijk onderzoek. De eigenaar van de beschoten woning in de Leidse Merenwijk, Ibrahim Y, staat internationaal gesignaleerd en bevindt zich mogelijk in het buitenland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale drugshandel en witwassen.

De Rotterdammer staat op 7 oktober voor de rechter in een regiezitting. Tijdens deze zitting bespreken de procespartijen de stand van het onderzoek, en met name de vraag of aanvullend onderzoek zoals het horen van getuigen gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.