COC Leiden heeft een kunstclub opgericht. Iedereen die belangstelling heeft, kan zich erbij aansluiten. Het doel is om een tentoonstelling te maken over de geschiedenis van de lhbtiq+ kunst. Ook leren de deelnemers bekende lhbtiq+ kunstenaars kennen.

In de COC Leiden kunstclub wordt gewerkt met verschillende kunstvormen. Fotografie, beeldende kunst en korte films bijvoorbeeld. Ook leren de deelnemers om korte verhalen en gedichten te schrijven.

De kunstclub start eind september. Tien maanden later moeten de resultaten zichtbaar worden in een tentoonstelling die wordt gemaakt door de Leidse lhbtiq+ gemeenschap, maar bedoeld is voor iedereen. De club staat onder leiding van kunstenares en podcastmaker Nancy Glazer.