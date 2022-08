Bij een brand in een appartement aan de Topaaslaan is afgelopen nacht veel schade ontstaan aan de woning op de bovenste etage van het flatgebouw. Het huis is onbewoonbaar, de oorzaak is nog niet bekend. Bij de brand raakte niemand gewond.

Rond middernacht werd de brand gemeld. Enkele agenten die als eerste ter plaatse waren, zagen aan de balkonzijde de vlammen naar buiten slaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar schaalde ondertussen snel op naar een 'grote brand'. In zo'n geval kunnen er meer mensen en materieel worden ingezet. Dat was nodig, omdat het gebouw voor de zekerheid ook ontruimd moest worden. Na ongeveer een uur werden zijn de woningen weer vrijgegeven en konden de bewoners van de overige flatwoningen weer naar binnen. De stichting Salvage gaat de bewoners van de getroffen woning helpen.