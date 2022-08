Kringloopwinkel Soek in Oegstgeest neemt de komende weken sportkleding, sportschoenen en speelgoed voor de vluchtelingen in De Cuyl in en sorteert ze, zodat ze vervolgens uitgedeeld kunnen worden. Vooral kindermaten zijn welkom. De sportspullen zijn bedoeld om de mensen mee te laten doen aan de zaal- en buitenactiviteiten.

Op maandag en donderdag kunnen de spullen van 12.00 tot 14.00 uur worden afgegeven bij de kringloopwinkel aan de Endegeesterstraatweg 1A. De gemeente Oegstgeest roept inwoners ook op om de groep vluchtelingen die tot eind van de maand in de sporthal aan De Voscuyl verblijft te helpen. Zo worden er bijvoorbeeld nog vrijwilligers gezocht voor het uitdelen van ontbijt, lunch en avondeten en het organiseren en begeleiden van (kinder)activiteiten. Dat laatste vooral 's middags tussen 14.00 en 16.00 uur. Ook mensen die Arabisch, Turks of Frans spreken en als tolk willen optreden zijn welkom. Mensen kunnen hun gegevens achterlaten via de website van de gemeente Oegstgeest en laten weten hoe ze kunnen helpen. Medewerkers van de gemeente nemen dan snel contact op. Leiden Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden