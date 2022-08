De economie van de Leidse regio heeft de coronacrisis goed doorstaan, maar er zijn wel onzekerheden en zorgen. Is de crisis wel echt over of is er alleen een pauze? Ook zijn er wel degelijk verliezen geleden: sterfte, gezondheidsschade, faillissementen en verstoorde schoolloopbanen. Verder is het economisch klimaat zeer schommelend door de oorlog in Oekraïne, een oplopende inflatie, een tekort aan woningen en ongrijpbare klimaatdoelen.

Dit staat in de Index071 editie 2021-2022, de regionale economische monitor. Deze index is opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. Samen met zes gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen ijvert Economie071 voor versterking van de economie in de Leidse regio. Volgens de index staat de 'regio 071' er robuust voor door de aanwezigheid van een sterke kenniseconomie en 'ondernemerschap en jong talent'. De groei op het vlak van life sciences zorgt dat de regio-economie vooruitgaat, ook in het coronajaar 2021, zeggen de onderzoekers. Zij noemen echter ook nadrukkelijk aandachtspunten. Zo wordt de regio steeds drukker en duurder, wat de toestroom van nieuw talent kan gaan beperken en de groei kan afremmen. Intussen is er al sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook de uitstroom van vele ouderen uit het arbeidsproces gaat de Leidse regio, net als de rest van het land, parten spelen. Er zijn te weinig mensen om het werk uit te voeren dat er is. Deze krapte houdt in ieder geval nog tot 2027 aan. De coronadip heeft volgens de index een structurele trend versneld: het vertrek van de generatie van na de oorlog uit het arbeidsproces. De instroom kan die hoge uitstroom niet bijbenen. Bovendien oefent de generatie die is geboren tussen 1946 en 1956 nog behoorlijke koopkracht uit. Hun vraag naar goederen en diensten komt terecht bij een veel te kleine, werkende populatie. Statistisch gesproken verwacht Blaauwberg pas vanaf 2027 enige verlichting, wanneer de vroege babyboomers (geboren in 1946) 'de grens van de levensverwachting' naderen. Na 2027 zullen er naar verwachting meer huizen op de markt komen en zal de vraag naar vrijetijdsdiensten wat gaan teruglopen. Maar de vergrijzing gaat nog lang mee. De late babyboomers (tot 1969) komen pas halverwege de jaren 2030 aan hun pensioen toe. Tot die tijd hebben we te maken met een grote uitstroom uit de arbeidsmarkt, zegt bureau Blaauwberg.