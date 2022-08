Een ontdekking van onderzoekers van het LUMC in Leiden lijkt goed nieuws voor mensen met een slecht afweersysteem: bepaalde cellen in het lichaam blijken het coronavirus volledig te kunnen opruimen. Dat is een doorbraak die kan leiden tot een nieuw soort coronavaccins.

De huidige coronavaccins zorgen ervoor dat ons lichaam antistoffen aanmaakt tegen corona, maar die vaccins hebben het probleem dat ze minder goed werken als het coronavirus muteert en dus anders wordt. Ook bij mensen met een slecht immuunsysteem werken ze minder goed. Dat komt doordat de antistoffen in het lichaam een groot deel van het virus opruimen, maar een klein deel toch in de cellen binnenkomt.

Als dat gebeurt, gaat een ander systeem aan de slag: de T-cel. En die T-cel zorgt ervoor dat de geïnfecteerde cellen weer worden 'schoongemaakt'. Als het immuunsysteem minder goed werkt, werken die T-cellen ook minder goed en heb je dus een probleem. Mediapartner Omroep West schrijft dat het onderzoek van het LUMC aantoont dat je die cellen kan leren om het virus te herkennen. En dan ook nog door ze een deeltje van het virus te leren herkennen wat niet muteert en wat in alle SARS-coronavirussen aanwezig is. Met andere woorden: de methode lijkt ook te werken bij mutaties.

T-cellen

"Er wordt wereldwijd al langer gedacht dat T-cellen een belangrijke rol kunnen spelen bij het opruimen van het virus, maar wij hebben het nu als eerste ook echt aangetoond", zegt hoofdonderzoeker Ramon Arens van het LUMC. Hij en zijn collega's deden dat met proeven op muizen. "Bij de derde vaccinatie bleek dat die T-cellen hard aan de slag gingen als het virus binnenkwam, en dan ook nog op plekken waar we dit graag zien, namelijk in de longen."

Antistoffen

Toen de pandemie uitbrak zijn Arens en zijn collega's aan de slag gegaan met het onderzoek. "We hebben bewust gekozen voor de lange termijn", zegt hij daarover. Nu is er dus een doorbraak. De ontdekking uit Leiden maakt de huidige vaccins overigens niet overbodig, denkt de onderzoeker: "Je hebt echt beide nodig om het virus te bestrijden. Een combinatie van vaccins kan daarom een goede optie zijn. Dat komt doordat het lichaam echt altijd antistoffen nodig heeft om fatsoenlijk op een virus te reageren."

Spuitje

Wanneer de vinding van Leiden echt in een ampul bij de GGD ligt, weet Arens niet. "Ik ben altijd heel huiverig om daar uitspraken over te doen. Wij zijn een academische instelling en doen dus alleen onderzoek , maar we hebben inmiddels contact met verschillende bedrijven die vaccins ontwikkelen en dat kan dan best snel gaan."