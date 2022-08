Er komt nogal wat terecht in de schepnetten van de vrijwilligers van De Grachtwacht in Leiden. Iedere zondag trekken ze er per kano op uit om het Leidse water een stukje schoner te maken. Ook wordt het opgeviste afval geanalyseerd om de herkomst te achterhalen en zo mogelijk de afvalstroom te stoppen.

Het enorme aantal blikjes dat wordt aangetroffen is onverminderd hoog. Hoog tijd dus ook om daar statiegeld op te gaan heffen, concluderen de leden van de opruimvloot die het brugwachtershuisje bij de Marebrug als uitvalsbasis gebruikt. Daar is ook steeds een overzicht te zien van de vangst van de week.

Afgelopen zondag visten de kanoërs van De Grachtwacht 180 blikjes uit het water. "Het statiegeld daarop moet echt zo snel mogelijk worden ingevoerd", zo laat de organisatie weten. Dat gebeurt ook, en wel per 31 december van dit jaar. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen die namens het bedrijfsleven gaat zorgen voor de uitvoering kondigde in juni nog aan de invoering met drie maanden uit te stellen.

Daar wil staatssecretaris Heijnen een stokje voor steken. De wet die het statiegeld op blik regelt wordt 1 januari 2023 van kracht en als er dan geen statiegeld wordt geheven, gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport de wet handhaven. Vooruitlopend daarop is voor ruim 28 miljoen euro aan dwangsommen opgelegd aan het Afvalfonds en zestien producenten en importeurs, waaronder supermarkten en blikproducenten. Als na het bereiken van het maximale dwangsombedrag de overtreding nog steeds wordt begaan, zal de ILT een nieuwe dwangsom opleggen.