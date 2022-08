Mogen zonnepanelen op een monument? En hoe zit het met dubbel glas? Het verduurzamen van historische panden is soms net een tikje lastiger. De Open Monumenten 2022 hebben als thema duurzaamheid en in Leiden zijn industrieel erfgoed, een grachtenpand en een supermodern gebouw te bezichtigen op 10 en 11 september.

Leiden heeft heel wat monumentale panden om uit te kiezen voor de jaarlijkse Open Monumentendagen. En de organisatie gaat dan ook elk jaar op zoek naar de meeste passende locaties voor het thema. "Dat is echt een luxe positie", zegt Saskia Leupen, coördinator vrijwilligers voor de Leidse Open Monumentendagen. "Sommige monumenten doel wel bijna elk jaar mee, maar dan passen we toch de omschrijving van het pand aan in ons boekje. Toen we het thema feest hadden, schreven we bijvoorbeeld over de feeststand van molens."

Maatwerk

Dit jaar zijn er zo'n 35 locaties open voor bezoek in het tweede weekend van september en voor de meeste levert Leupen het team van vrijwilligers. "De Pieterskerk bijvoorbeeld heeft eigen mensen voor het ontvangen en rondleiden van publiek. Maar andere eigenaren willen we graag ontzorgen. We hebben vrijwilligers die al 25 jaar rondleidingen verzorgen. Het is echt maatwerk. Ik weet waar iemand zijn interesse ligt en dan zoek ik daar het juiste pand bij dat is aangemeld voor de Open Monumentendagen."

Bijzondere panden die dit jaar meedoen zijn een woning op het Rapenburg. "De bewoners hebben het pand helemaal verduurzaamd en willen dat graag laten zien", zegt Leupen. "The Field naast het station is natuurlijk geen monument, maar een bijzonder gebouw en heel duurzaam dat we dat ook graag willen openstellen."

Dagdelen

De organisatie heeft voor drie dagdelen gastheren en gastvrouwen nodig, plus rondleiders. "Gastheren en -vrouwen staan bij de ingang om bezoekers welkom te heten, soms moeten mensen even wachten op de volgende rondleiding. Dat is redelijk gemakkelijk. En iedereen is daarbij welkom. Voor de rondleiders maken we informatiepakketten over het betreffende pand. En we organiseren altijd een informatiebijeenkomst voor alle vrijwilligers. Dat is helaas altijd kort op het weekend omdat we anders nog middenin de vakantieperiode zitten."

Gebarentaal

"Vrijwilligers moeten vooral enthousiast zijn. Naast de mensen bij de deur en de rondleiding hebben we ook altijd wat mensen nodig die willen helpen met broodjes smeren en rondbrengen, het begeleiden van Leidse koren die optreden. En een paar vliegende keeps die gaten kunnen opvullen. Ook hebben we mensen nodig die willen helpen met de opbouw voor de kinderactiviteiten in de Hortus Botanicus. Dat zal deels vrijdag zijn en deels zaterdagochtend."

Dit jaar zal er zowel op zaterdag als op zondag in de Hortus en het Academiegebouw een rondleiding worden georganiseerd in gebarentaal. "We willen zo inclusief mogelijk zijn. We proberen ook rondleidingen in het Engels te geven. Dus vrijwilligers die meerdere talen spreken zijn zeker welkom. Je hoeft niet het hele weekend beschikbaar te zijn, één dagdeel is ook genoeg."

Wie meer informatie wil of zich direct wil opgeven, kan contact opnemen met Saskia Leupen. E-mail naar info@openmonumentendagenleiden.nl of bel 06-467 50 063.