De Oude Sterrewacht in Leiden is genomineerd als 'mooiste gebouw van de regio' in een verkiezing die wordt georganiseerd door het Omroep West-programma 'West Wordt Wakker'.

De komende drie weken kan er gestemd worden op alle vijftien genomineerde gebouwen. "Die zijn gekozen uit honderden inzendingen", laat presentator Jorinda Teeuwen weten.

Andere architectonische hoogstandjes die een kans maken om te winnen zijn de Zilverfabriek in Voorschoten en de Vuurtoren van Noordwijk aan Zee. Vorig jaar won de Boerhaavetuin in Voorhout de eerste editie van de verkiezing voor het mooiste plekje van de regio.

Stemmen kan via www.omroepwest.nl/actie/mooistegebouw.