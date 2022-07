Het lichaam dat dit weekend op Curaçao is aangetroffen is van de vermiste Daniel uit Leiden. Dat bevestigt de politie op het eiland zondag aan mediapartner Omroep West. Hulpdiensten waren al sinds woensdag naar de Leidenaar op zoek, nadat hij een dag eerder niet terugkeerde van een wandeling.

De man was met zijn gezin met vakantie op Curaçao. Elke ochtend ging hij wandelen met een van zijn kinderen. Dinsdag vertrok hij echter in zijn eentje. Toen hij enkele uren later niet terugkwam sloeg zijn familie alarm.

Er waren meteen grote zorgen, omdat Daniel maar één liter water bij zich had en hij in een gebied was waar het zonder gps of kompas moeilijk oriënteren is. Sinds dinsdagnacht werd daarom een uitgebreide zoekactie op touw gezet, door onder meer de politie, militairen en andere vrijwilligers. Ook zijn helikopters en drones met warmtebeeld ingezet.

Reddingswerkers ontdekten het lichaam zaterdagavond (lokale tijd) in het gebied tussen Playa Jeremi en Landhuis Knip, in het noordwesten van het eiland. 'Het was toen al behoorlijk donker en het werd te gevaarlijk om de reddingsactie voort te zetten', zei de politie daarover. Zondagochtend vroeg zijn de reddingswerkers daarom teruggegaan om het lichaam, met behulp van de brandweer en de marine, te bergen.